Nemetschek-Aktie klettert: Nemetschek steigert Umsatz und Gewinn

Der Softwareanbieter in der Bau- und Medienbranche steigerte den Konzernumsatz um 6,2 Prozent auf 851,6 Millionen Euro. Währungsbereinigt entsprach das einem Plus von 8 Prozent, angekündigt hatte Nemetschek hier 6 bis 8 Prozent. Analysten hatten mit einem Umsatz von 850 Millionen Euro gerechnet.

Das Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg leicht auf 257,7 (Vorjahr: 257) Millionen Euro. Die EBITDA-Marge mit 30,3 Prozent lag damit wie im Oktober bereits konkretisiert am oberen Ende des Prognosekorridors von 28 bis 30 Prozent. Analysten hatten mit 30 Prozent gerechnet.

Die jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR) stiegen um 23,5 Prozent auf 718,6 Millionen Euro. Damit lag das ARR-Wachstum deutlich über dem Umsatzwachstum, was laut dem Unternehmen auf ein großes Wachstumspotenzial in den kommenden zwölf Monaten hinweist. Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze am Gesamtumsatz stieg strategiekonform deutlich auf 76,6 Prozent. Er lag damit mehr als 10 Prozentpunkte über Vorjahresniveau und ebenso im Rahmen der Guidance (Anteil von über 75 Prozent).

Der detaillierte und geprüfte Abschluss für das Geschäftsjahr 2023 wird zusammen mit dem Geschäftsbericht 2023 und der Prognose für das Geschäftsjahr 2024 am 21. März veröffentlicht.

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Nemetschek auf "Hold" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Der Bausoftware-Hersteller habe Kennzahlen für 2023 veröffentlicht, die über dem Konsens, aber unter seinen Schätzungen gelegen hätten, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Via XETRA klettern Nemetschek-Aktien zwischenzeitlich um 5,01 Prozent auf 88,80 Euro.

