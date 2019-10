Nemetschek-Aktie: Nemetschek wächst kräftig und wird für 2019 optimistischer

Das Segment Bauen bleibt weiter der Wachstumstreiber im Konzern. Seine Profitabilität konnte der MDAX-Konzern deutlich steigern und wird für das Gesamtjahr optimistischer.

Der Jahresüberschuss nach Anteilen Dritter und bereinigt um den Einmal-Effekt aus dem Docuware-Verkauf verbesserte sich um 32,4 Prozent auf 24,1 Millionen Euro. Das EBITDA sprang nach Angaben des Konzerns um 46,6 Prozent auf 42,8 Millionen und der Umsatz erhöhte sich um 18 Prozent auf 138,3 Millionen Euro. Bei der bereinigten EBITDA-Marge wiesen die Münchner einen Anstieg auf 38,9 von zuvor 29,2 Prozent aus. Analysten hatten bei der Nemetschek SE mit einem EBITDA von 41 Millionen Euro bei einem Umsatz von 138,1 Millionen Euro gerechnet.

Im Segment Bauen berichtete der Softwarekonzern ein Umsatzplus von 25,2 Prozent im dritten Quartal und von 27,9 Prozent in den ersten neun Monaten. Für den Bereich Planen berichtete die Gesellschaft ein Wachstum von 9,8 Prozent im Quartal und von 11,3 Prozent auf Neun-Monatssicht.

Aufgrund der guten Entwicklung von Januar bis September geht der Vorstand nun davon aus, die bisherigen wirtschaftlichen Ziele für 2019 sowohl beim Umsatz als auch bei der EBITDA-Marge "komfortabel" zu erreichen. Der Konzernumsatz wird damit am oberen Ende der kommunizierten Bandbreite von 540 bis 550 Millionen Euro erwartet, was einem Wachstum gegenüber dem Vorjahr von 17 bis 19 Prozent entspräche. Die EBITDA-Marge inklusive der Effekte aus der Umstellung auf den neuen Leasingstandard IFRS 16 sieht Nemetschek am oberen Ende der Zielspanne von 27 bis 29 Prozent.

FRANKFURT (Dow Jones)