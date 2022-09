Nemetschek-Aktie tiefer: Hauck Aufhäuser senkt Nemetschek-Kursziel - Einstufung unverändert

Die Risiken in der Baubranche nähmen zu, schrieb Analystin Nicole Winkler in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Expertin verwies auf konjunkturelle Unwägbarkeiten, steigende Zinsen sowie auf fortdauernde Probleme in den Zulieferketten. Davon unberührt blieben die Trends zur Digitalisierung auch im Bausektor aber intakt.

Die Nemetschek-Aktie verliert im XETRA-Handel am Montag zeitweise 0,27 Prozent auf 58,80 Euro.

/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2022 / 08:20 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2022 / 08:20 / MESZ

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

HAMBURG (dpa-AFX Broker)