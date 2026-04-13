Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
|Analystenstimme
|
13.04.2026 13:10:38
Nemetschek-Aktie unter Druck: Analysten warnen vor Wachstumsrisiken und KI-Konkurrenz
Die Titel von Nemetschek bleiben unter ihrer 21-Tage-Durchschnittslinie, die ihnen seit dem Rekordhoch vom August immer wieder Widerstand leistet. Diese beschreibt den kurzfristigen Trend.
Die UBS hatte die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel mit 56 Euro in den Bereich der Kursspanne an diesem Montag gekappt. Analyst Michael Briest betonte dabei die Risiken langjähriger Verträge des Bausoftware-Spezialisten. Sie seien im ersten Jahr hilfreich, sorgten ab dem zweiten Jahr aber für Gegenwind und gefährdeten den bisher starken Cashflow von Nemetschek.
Mit der Zeit sollten sich die Vertragsstrukturen "von einem Wachstumsmotor in ein Wachstumshemmnis verwandeln", betonte der Experte. Der Markt dürfte diese Risiken mit den zuletzt schon belastenden Verdrängungssorgen rund um Künstliche Intelligenz vermischen. Der Experte befürchtet vor diesem Hintergrund eine weitere Abwertung der Aktien, die seit ihrem August-Rekordhoch schon fast 60 Prozent an Wert eingebüßt haben.
/tih/la/men
FRANKFURT (dpa-AFX)
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