Nemetschek erreicht 2025 Prognose und erwartet 2026 weiteres Wachstum

DOW JONES--Nemetschek hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025 erreicht und erstmals in der Unternehmensgeschichte die Umsatzmarke von 1 Milliarden Euro geknackt. Die insgesamt sehr positive Dynamik habe sich im vierten Quartal fortgesetzt, teilte der im MDAX und TecDAX notierte Softwareanbieter für die Bau- und Medienbranche München mit. Für das Jahr 2026 erwartet Nemetschek ein weiteres starkes, nachhaltiges und profitables Wachstum.

"Die fortschreitende Digitalisierung und der zunehmende Einsatz von AI in der Bauwirtschaft eröffnen uns erhebliche zusätzliche Wachstumspotenziale. Dank unserer starken Positionierung sind wir hervorragend aufgestellt, um hiervon überproportional zu profitieren", sagte CEO Yves Padrines laut der Mitteilung, auch mit Blick auf die jüngste Übernahme von Firmus AI in den USA, einem Anbieter von Entwurfsprüfung und Risikoanalyse von Bauprojekten vor Baubeginn.

Auf Basis vorläufiger Zahlen stieg der Konzernumsatz um 19,7 Prozent auf 1,19 Milliarden Euro, wie Nemetschek mitteilte. Währungsbereinigt lag das Umsatzwachwachstum bei 22,6 Prozent und damit leicht über der im Juli auf 20 bis 22 Prozent erhöhten Prognosespanne. Darin enthalten ist der Beitrag des im Vorjahr übernommenen US-Softwareherstellers GoCanvas. Im vierten Quartal legte der Umsatz währungsbereinigt um 16,7 Prozent auf 325,3 Millionen Euro zu.

Das Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte um 23,3 Prozent auf 371,1 Millionen Euro zu, währungsbereinigt um 28,9 Prozent. Die EBITDA-Marge stieg von 30,2 Prozent im Vorjahr auf 31,2 Prozent und lag damit gut im Rahmen der Prognose von rund 31 Prozent. In der Konzern-EBITDA-Marge ist unter anderem ein außerordentlicher, nichtoperativer Effekt im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich enthalten, der - wie bereits berichtet - im ersten Halbjahr aus der unerwarteten Insolvenz eines Service- und Zahlungsdienstleisters resultierte. Im vierten Quartal erzielte die Nemetschek Group eine EBITDA-Marge von 32,9 Prozent.

Der Geschäftsbericht 2025 und die Prognose für 2026 werden am 19. März veröffentlicht.

January 29, 2026 01:52 ET (06:52 GMT)