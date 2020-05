Nemetschek schlägt für 2019 Dividende von 0,28 Euro je Aktie vor

Die Nemetschek SE will ihre Aktionäre zum elften Mal in Folge mit einer Dividende erfreuen.

Wie der Anbieter von Software für Architekten, Ingenieure und die Bauindustrie mitteilte, will er der am 19. Juni virtuell stattfindenden Hauptversammlung für 2019 eine Dividende von 0,28 Euro je Aktie vorschlagen. Der Aufsichtsrat habe einem entsprechenden Vorschlag des Vorstands zugestimmt. Für das Jahr 2018 hatte das im MDAX und TecDAX gelistete Münchener Unternehmen 0,27 Euro je Aktie gezahlt. Damit würde sich die Ausschüttungssumme auf 32,3 Millionen Euro erhöhen.

"Nemetschek steht seit jeher für eine aktionärsfreundliche und nachhaltige Dividendenpolitik", kommentiert Axel Kaufmann, Sprecher und CFOO der Nemetschek Group. "Auch wenn zu erwarten ist, dass das aktuelle Umfeld aufgrund der COVID-19-Pandemie auch unsere Geschäftsentwicklung beeinflussen wird, so rechnen wir dennoch für 2020 mit einem erneut guten Ertragsniveau. Dies und unsere gewohnt hohe Finanzkraft rechtfertigen, dass wir unsere Aktionärinnen und Aktionäre auch in diesen schwierigen Zeiten angemessen an dem erfolgreichen Geschäftsjahr 2019 teilhaben lassen."

