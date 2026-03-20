Nemetschek SE zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nemetschek SE hat am 19.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,56 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nemetschek SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,450 EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 290,9 Millionen EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 325,3 Millionen EUR ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,88 EUR beziffert. Im Vorjahr hatte Nemetschek SE 1,52 EUR je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,65 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,19 Milliarden EUR umgesetzt, gegenüber 995,57 Millionen EUR im Vorjahr.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 1,90 EUR belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 1,19 Milliarden EUR gerechnet.

Redaktion finanzen.at