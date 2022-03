Nemetschek will Dividende kräftig anheben

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Nach einem Umsatzsprung im vergangenen Jahr will der Softwareanbieter Nemetschek (Nemetschek SE) die Dividende kräftig anheben. Der Aufsichtsrat habe eine Erhöhung um 30 Prozent auf 39 Cent pro Aktie vorgeschlagen, teilte das im MDAX notierte Unternehmen am Freitag in München mit. Im vergangenen Jahr hatte Nemetschek eine Dividende von 30 Cent bezahlt.

Sollte die Erhöhung wie geplant kommen, wäre es den Angaben nach die neunte Erhöhung in Folge. Voraussetzung dafür ist, dass die Aktionäre an der Hauptversammlung am 12. Mai grünes Licht geben./jcf/stk