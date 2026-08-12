NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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12.08.2026 13:48:00

Nemotron 3.5 Lightning: Nvidias offenes 30B-MoE-Modell für KI-Agenten

Nvidias neues offenes Modell soll Agenten-Workloads schneller abwickeln. In der Open Source Bibliothek NeMo Switchyard gibt es Bausteine für Modell-Router.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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