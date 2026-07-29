NEO Battery Materials öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NEO Battery Materials ließ sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NEO Battery Materials die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

NEO Battery Materials hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,02 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,010 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at