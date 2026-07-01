NEO Battery Materials veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

NEO Battery Materials hat sich am 29.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,080 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NEO Battery Materials -0,030 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at