Neo Infracon präsentierte Quartalsergebnisse

Neo Infracon hat am 20.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 1,49 INR. Im letzten Jahr hatte Neo Infracon einen Gewinn von 2,42 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Neo Infracon im vergangenen Quartal 20,6 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 59,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Neo Infracon 50,9 Millionen INR umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,69 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,48 INR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 79,96 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 21,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Neo Infracon 102,45 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at