Neo Infracon: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Neo Infracon präsentierte in der am 25.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,10 INR. Im Vorjahresquartal waren 0,910 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 77,53 Prozent auf 9,9 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 43,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,240 INR. Im Vorjahr hatten -0,310 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Neo Infracon 38,29 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 40,49 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 64,34 Millionen INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at