04.02.2026 06:31:28
Neo Infracon stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Neo Infracon hat am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,57 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,530 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,43 Prozent auf 24,8 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 27,4 Millionen INR gelegen.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
