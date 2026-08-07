Neo Infracon: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Neo Infracon hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,43 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,330 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8,2 Millionen INR – eine Minderung von 70,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 28,0 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at