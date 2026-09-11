Neo London Capital EAD Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Neo London Capital EAD Registered hat am 09.09.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 4,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -5,410 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,1 Millionen EUR – eine Minderung von 44,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 0,1 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.at