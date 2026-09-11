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11.09.2026 06:31:28
Neo London Capital EAD Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Neo London Capital EAD Registered hat am 09.09.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 4,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -5,410 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,1 Millionen EUR – eine Minderung von 44,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 0,1 Millionen EUR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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