Neo London Capital EAD Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Neo London Capital EAD Registered lud am 30.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 10,01 EUR gegenüber -11,220 EUR im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,4 Millionen EUR – ein Plus von 660,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Neo London Capital EAD Registered 0,1 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

