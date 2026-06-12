Neo Aktie

Neo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: INE851C01014

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13.06.2026 00:03:20

Neo-Nazi lost an east German election, but extremism remains

A neo-Nazi candidate surprisingly lost a mayoral election by a small margin in the eastern state of Saxony. Many are relieved. But one win doesn't make the extremism problem go away.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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