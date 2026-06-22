Neo Aktie
ISIN: INE851C01014
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22.06.2026 20:59:20
Neo-Nazi lost an east German election, but extremism remains
A neo-Nazi candidate surprisingly lost a mayoral election by a small margin in the eastern state of Saxony. Many are relieved. But one win doesn't make the extremism problem go away.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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