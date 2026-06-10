Neo Aktie
ISIN: INE851C01014
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10.06.2026 14:43:19
Neo-Nazi lost in east Germany, but extremism remains threat
A neo-Nazi candidate surprisingly lost by small margin in a local election in the eastern state of Saxony. Many are relieved, yet concern remains.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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