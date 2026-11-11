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11.11.2026 06:31:29
Neo Performance Materials: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Neo Performance Materials ließ sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Neo Performance Materials die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,28 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 271,0 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Neo Performance Materials 168,3 Millionen CAD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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