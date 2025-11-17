Neo Performance Materials mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Neo Performance Materials hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,04 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,080 CAD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Neo Performance Materials 168,3 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 151,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

