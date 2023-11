Neo Performance Materials: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Neo Performance Materials präsentierte in der am 10.11.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2023 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,090 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,62 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 136,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 146,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at