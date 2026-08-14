Neo Performance Materials: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Neo Performance Materials hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,55 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,190 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 284,8 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 79,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 158,8 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at