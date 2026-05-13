Neo Solar Power: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Neo Solar Power ließ sich am 11.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Neo Solar Power die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,07 TWD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,110 TWD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 520,0 Millionen TWD – das entspricht einem Abschlag von 46,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 978,9 Millionen TWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at