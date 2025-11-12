Neo Solar Power hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Neo Solar Power hat am 10.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Neo Solar Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,26 TWD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,490 TWD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 44,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,33 Milliarden TWD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 743,8 Millionen TWD.

Redaktion finanzen.at