Neo Solar Power präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Neo Solar Power lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 TWD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Neo Solar Power ein EPS von -0,250 TWD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 811,1 Millionen TWD gegenüber 743,8 Millionen TWD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at