10.03.2026 06:31:29
Neo Solar Power stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Neo Solar Power hat sich am 09.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,14 TWD gegenüber -0,130 TWD im Vorjahresquartal verkündet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 619,0 Millionen TWD – eine Minderung von 61,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,59 Milliarden TWD eingefahren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,770 TWD vermeldet. Im Vorjahr waren -1,310 TWD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 47,33 Prozent zurück. Hier wurden 3,05 Milliarden TWD gegenüber 5,78 Milliarden TWD im Vorjahr generiert.
