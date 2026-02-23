23.02.2026 06:31:29

NEO TECHNICAL SYSTEM präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

NEO TECHNICAL SYSTEM hat am 20.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 290,55 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 60,00 KRW erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 49,79 Prozent auf 17,64 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,78 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 451,54 KRW gegenüber 377,00 KRW im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 26,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 68,68 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahr waren 54,29 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

