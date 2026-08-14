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14.08.2026 06:31:29
NEO TECHNICAL SYSTEM stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
NEO TECHNICAL SYSTEM lud am 13.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 251,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -31,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 43,46 Prozent auf 22,58 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,74 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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