Revolut Aktie
WKN DE: NETREV / ISIN: NET00REVOLU0
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28.07.2026 09:05:00
Neobank Revolut: Angeblich 75 Millionen Datensätze im Untergrund angeboten
Ein Krimineller bietet im digitalen Untergrund eine Datenbank mit 75 Millionen Einträgen an, die von der Neobank Revolut stammen sollen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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