Gap Aktie
WKN: 863533 / ISIN: US3647601083
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15.10.2026 06:00:10
Neobanks beat other fintechs to profit thanks to SME lending gap
Digital challengers are taking advantage of a retreat by traditional lendersWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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