Nebius Aktie

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WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522

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11.11.2026 11:20:00

Neoclouds Like Nebius Are Much Better Investments Than Colocation Companies Like TeraWulf. Here's Why.

Hyperscalers need gigawatts of energy to fuel their artificial intelligence ambitions, and there are two key categories of service providers that every investor should know. Neoclouds like Nebius (NASDAQ: NBIS) are the first option, while colocation companies like TeraWulf (NASDAQ: WULF) are an alternative.

The common narrative is that neoclouds are riskier investments but also have a higher ceiling. Neoclouds have more expenses since they also buy AI chips, whereas colocation providers like TeraWulf require tenants to bring their own chips. That business model results in lower capital expenditures and makes it easier for colocation providers to build facilities.

When you take a closer look, the neocloud formula is far more promising than the colocation model. Here's why.

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Nebius 113,04 -18,86% Nebius
TeraWulf Inc Registered Shs 11,56 -3,79% TeraWulf Inc Registered Shs

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