Neodecortech Az nominativa stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Neodecortech Az nominativa hat am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,39 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,060 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 47,1 Millionen EUR – ein Plus von 8,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Neodecortech Az nominativa 43,6 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at