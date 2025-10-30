Neoenergia legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Neoenergia hat am 27.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Neoenergia 2,47 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,21 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at