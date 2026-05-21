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21.05.2026 06:31:29
Neogem India hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Neogem India hat sich am 18.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS lag bei -0,03 INR. Ein Jahr zuvor waren -0,080 INR je Aktie erzielt worden.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,260 INR beziffert. Im Vorjahr waren -0,390 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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