Neogem India präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Neogem India hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,100 INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at