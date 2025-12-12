Neogem India präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Neogem India lud am 09.12.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,10 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,110 INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at