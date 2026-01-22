Neogem India: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Neogem India lud am 20.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei -0,02 INR. Ein Jahr zuvor waren -0,100 INR je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at