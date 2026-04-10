Neogen: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Neogen hat am 09.04.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -0,08 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 211,2 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 221,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at