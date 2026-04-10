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10.04.2026 06:31:29
Neogen: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Neogen hat am 09.04.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS lag bei -0,08 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 211,2 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 221,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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