Neogen Chemicals gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Neogen Chemicals präsentierte am 08.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,28 INR gegenüber 4,15 INR im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,09 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,93 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at