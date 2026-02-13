Neogen Chemicals: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Neogen Chemicals hat am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,40 INR, nach 3,80 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,20 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,01 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at