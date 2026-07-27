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27.07.2026 06:31:29
Neogen Chemicals stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Neogen Chemicals hat am 24.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 6,29 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,89 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,50 Milliarden INR – ein Plus von 34,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Neogen Chemicals 1,87 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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