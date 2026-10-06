Neogen Aktie
WKN: 883297 / ISIN: US6404911066
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06.10.2026 17:55:44
Neogen Corp Collaborates With Hinalea For Food Safety Imaging; Shares Down
(RTTNews) - On Tuesday, Neogen Corporation (NEOG), a food safety company, announced a strategic collaboration and equity investment in Hinalea Imaging Corp. to develop digital imaging solutions for food safety and quality inspections.
Neogen and Hinalea have worked together since 2025 to explore hyperspectral imaging for food safety. They now plan to jointly develop digital solutions that could improve inspection, automate testing, and help customers analyze results faster and more consistently. Neogen's investment and shared development costs will help accelerate Hinalea's technology for food safety and quality applications.
On the Nasdaq, the shares were trading 5.07 percent down at $12.35.
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