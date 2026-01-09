|
Neogen hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Neogen hat am 08.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2025 – vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,100 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,84 Prozent auf 224,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 231,3 Millionen USD gelegen.
