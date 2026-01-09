Neogen hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Neogen hat am 08.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2025 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,100 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,84 Prozent auf 224,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 231,3 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at