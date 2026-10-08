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08.10.2026 06:31:28
Neogen hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Neogen hat am 06.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,05 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Neogen ein EPS von 0,170 USD in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Neogen 222,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 209,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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