Neogenomics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Neogenomics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,02 USD. Im letzten Jahr hatte Neogenomics einen Gewinn von -0,350 USD je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,21 Prozent auf 201,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 181,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at