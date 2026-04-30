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30.04.2026 06:31:29
Neogenomics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Neogenomics äußerte sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Neogenomics ein EPS von -0,200 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 186,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 168,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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