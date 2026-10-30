Neogenomics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Neogenomics präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Neogenomics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,06 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,210 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 209,3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 187,8 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at