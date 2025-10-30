Neogenomics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Neogenomics präsentierte in der am 28.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Neogenomics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,140 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 187,8 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 167,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at